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Ausblick: Perimeter Medical Imaging AI mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

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Perimeter Medical Imaging AI lädt am 20.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Verlust von -0,020 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,060 CAD je Aktie erzielt worden.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 0,7 Millionen USD für Perimeter Medical Imaging AI, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,7 Millionen CAD erzielt wurde.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,070 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,220 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,8 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 3,2 Millionen CAD waren.

Redaktion finanzen.net

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