DAX 26.128 -0,8%ESt50 6.468 -1,0%MSCI World 4.971 -0,7%Top 10 Crypto 8,30 -0,2%Nas 26.290 -1,3%Bitcoin 55.524 -0,7%Euro 1,1587 +0,1%Öl 91,5 +0,5%Gold 4.342 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Ausblick: Pharmaron Beijing gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Werte in diesem Artikel
Aktien
Pharmaron Beijing Co., Ltd. Registered Shs -H- Unitary 144A-Reg S
3.44 EUR -0.06 EUR -1.71 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Pharmaron Beijing wird am 20.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,278 HKD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Pharmaron Beijing 0,240 HKD je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 4,61 Milliarden HKD aus – eine Steigerung von 27,89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Pharmaron Beijing einen Umsatz von 3,61 Milliarden HKD eingefahren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 8 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,25 HKD je Aktie, gegenüber 1,02 HKD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 18,96 Milliarden HKD. Im Vorjahr waren 15,25 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Pharmaron Beijing Aktie News

Werbung

Pharmaron Beijing Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Pharmaron Beijing nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.