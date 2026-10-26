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Ausblick: Pharmaron Beijing legt Quartalsergebnis vor

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Aktien
Pharmaron Beijing Co., Ltd. Registered Shs -H- Unitary 144A-Reg S
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Pharmaron Beijing lädt am 27.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,345 HKD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,270 HKD je Aktie erzielt worden.

1 Analyst geht beim Umsatz von 5,11 Milliarden HKD – das würde einem Zuwachs von 28,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 3,98 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 16 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,27 HKD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,02 HKD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt von insgesamt 19,50 Milliarden HKD aus im Gegensatz zu 15,25 Milliarden HKD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

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