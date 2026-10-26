Ausblick: Pharming Group NV American Depositary Shares Repr 10 präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
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Pharming Group NV American Depositary Shares Repr 10 wird am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,150 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,110 USD je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 117,6 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 21,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 96,9 Millionen USD in den Büchern standen.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,185 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,040 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 381,9 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 377,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.net
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