DAX 25.182 -0,7%ESt50 6.068 -0,3%MSCI World 4.875 -0,4%Top 10 Crypto 10,84 +0,9%Nas 25.955 -0,2%Bitcoin 71.350 +0,2%Euro 1,1207 -0,0%Öl 115,3 -1,2%Gold 4.010 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Ausblick: Pharming Group NV American Depositary Shares Repr 10 präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
Pharming Group NV American Depositary Shares Repr 10 Shs Reg S
9.50 EUR -0.20 EUR -2.06 %
Charts | News | Analysen

Pharming Group NV American Depositary Shares Repr 10 wird am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,150 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,110 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 117,6 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 21,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 96,9 Millionen USD in den Büchern standen.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,185 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,040 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 381,9 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 377,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Pharming Group NV American Depositary Shares Repr 10 Aktie News

DatumMeistgelesen
finanzen.netAusblick: Pharming Group NV American Depositary Shares Repr 10 präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
finanzen.netErste Schätzungen: Pharming Group NV American Depositary Shares Repr 10 veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
finanzen.netPharming Group NV American Depositary Shares Repr 10 legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Werbung - Pharming Group NV American Depositary Shares Repr 10-Aktie für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln bei finanzen.net zero
finanzen.netAusblick: Pharming Group NV American Depositary Shares Repr 10 stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
finanzen.netErste Schätzungen: Pharming Group NV American Depositary Shares Repr 10 verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Werbung

Pharming Group NV American Depositary Shares Repr 10 Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Pharming Group NV American Depositary Shares Repr 10 nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.