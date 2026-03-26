DAX23.991 -1,2%Est505.764 -2,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,16 +1,6%Nas25.068 -0,2%Bitcoin69.452 +1,7%Euro1,1680 -0,1%Öl113,2 -0,7%Gold4.539 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NEL ASA A0B733 NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Börse in Hongkong im Minus - China und Tokio im Feiertag -- Rheinmetall-Quartalsumsatz unter Erwartung -- Palantir: Massiver Sprung bei Umsatz und Gewinn -- ON Semiconductor, Pinterest im Fokus
Top News
Ausblick: Snap öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal Ausblick: Snap öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Vor Mega-Börsengang von SpaceX: Warum die Amazon-Aktie die einzige echte Alternative sein könnte Vor Mega-Börsengang von SpaceX: Warum die Amazon-Aktie die einzige echte Alternative sein könnte
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ausblick: Phibro Animal Health A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

05.05.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Phibro Animal Health Corp (A)
46,20 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Phibro Animal Health A stellt am 06.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,713 USD je Aktie gegenüber 0,510 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 367,0 Millionen USD aus – eine Steigerung von 5,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Phibro Animal Health A einen Umsatz von 347,8 Millionen USD eingefahren.

Die Schätzungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,03 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,19 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 1,49 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 1,30 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Phibro Animal Health A und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu Phibro Animal Health Corp (A)

DatumMeistgelesen

Analysen zu Phibro Animal Health Corp (A)

DatumRatingAnalyst
11.06.2019Phibro Animal Health A UnderweightBarclays Capital
09.05.2019Phibro Animal Health A BuyGabelli & Co
10.11.2016Phibro Animal Health A HoldGabelli & Co
15.01.2016Phibro Animal Health A UnderweightBarclays Capital
30.09.2015Phibro Animal Health a BuyGabelli & Co
DatumRatingAnalyst
09.05.2019Phibro Animal Health A BuyGabelli & Co
30.09.2015Phibro Animal Health a BuyGabelli & Co
24.04.2015Phibro Animal Health a OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
10.11.2016Phibro Animal Health A HoldGabelli & Co
DatumRatingAnalyst
11.06.2019Phibro Animal Health A UnderweightBarclays Capital
15.01.2016Phibro Animal Health A UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Phibro Animal Health Corp (A) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen