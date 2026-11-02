Ausblick: Philips veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Kennzahlen im Fokus

02.11.26 07:01 Uhr

Philips öffnet die Bücher – was Analysten erwarten.

Philips stellt am 03.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,344 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,190 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 8 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 4,41 Milliarden EUR aus – eine Steigerung von 2,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Philips einen Umsatz von 4,30 Milliarden EUR eingefahren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 17 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,63 EUR, gegenüber 0,940 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 18 Analysten durchschnittlich auf 17,95 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 17,83 Milliarden EUR erwirtschaftet wurden.

Redaktion Finanzen.net