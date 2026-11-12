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Ausblick: Pierce Group Registered legt Quartalsergebnis vor

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Aktien
Pierce Group AB Registered Shs
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Pierce Group Registered öffnet am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,130 SEK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,030 SEK erwirtschaftet worden.

Pierce Group Registered soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 439,0 Millionen SEK abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 427,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,790 SEK im Vergleich zu -0,010 SEK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 1,91 Milliarden SEK, gegenüber 1,82 Milliarden SEK ein Jahr zuvor.

Redaktion Finanzen.net

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