Ausblick: Pinterest präsentiert Quartalsergebnisse

Prognosen der Analysten

28.10.26 07:01 Uhr

Pinterest öffnet die Bücher. Das prognostizieren die Experten.

Pinterest präsentiert in der am 29.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 23 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,486 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Pinterest 0,130 USD je Aktie erwirtschaftet.

Pinterest soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,21 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 32 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,05 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Die Schätzungen von 28 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,02 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,610 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 37 Analysten von durchschnittlich 4,91 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 4,22 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net