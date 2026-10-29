Ausblick: Piper Sandler Companies Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
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Piper Sandler Companies Registered wird am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,934 USD je Aktie gegenüber 0,840 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 467,4 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 3,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 484,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 4,59 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 3,96 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 2,08 Milliarden USD, gegenüber 1,91 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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