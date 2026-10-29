Ausblick: PIRAEUS BANK stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
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PIRAEUS BANK lädt am 30.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,245 EUR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 16,67 Prozent erhöht. Damals waren 0,210 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal soll PIRAEUS BANK mit einem Umsatz von insgesamt 753,1 Millionen EUR abgeschlossen haben – das erwarten 7 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 859,0 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 12,33 Prozent verringert.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 16 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,970 EUR je Aktie, gegenüber 0,860 EUR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 15 Analysten durchschnittlich bei 2,97 Milliarden EUR. Im Vorjahr waren 3,57 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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