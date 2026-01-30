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Ausblick: Piramal Pharma stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

27.04.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Piramal Pharma Limited Registered Shs
165,60 INR 1,45 INR 0,88%
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Piramal Pharma wird am 28.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,960 INR je Aktie gegenüber 1,16 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 2,26 Prozent auf 26,92 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Piramal Pharma noch 27,54 Milliarden INR umgesetzt.

Die Prognosen von 9 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,997 INR, gegenüber 0,690 INR je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 12 Analysten durchschnittlich 88,64 Milliarden INR im Vergleich zu 91,46 Milliarden INR im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.net

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