Ausblick: Pitti Laminations stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Pitti Laminations wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.10.2018 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2018 abgelaufen ist.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 1,43 INR. Dies würde einem Zuwachs von 15,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Pitti Laminations 1,24 INR je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 49,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 1,25 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 839,6 Millionen INR umgesetzt.

1 Analyst gibt für das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von 5,80 INR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 3,78 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 4,90 Milliarden INR, gegenüber 3,88 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

