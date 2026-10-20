Ausblick: Platform Specialty Products vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
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Platform Specialty Products wird am 21.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
13 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,477 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,160 USD je Aktie erzielt worden.
10 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 46,66 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 656,1 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 962,2 Millionen USD aus.
Für das Fiskaljahr rechnen 13 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,82 USD im Vergleich zu 0,790 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 3,73 Milliarden USD, gegenüber 2,55 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.net
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