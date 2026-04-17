DAX24.702 +2,3%Est506.058 +2,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,5500 -4,7%Nas24.468 +1,5%Bitcoin64.189 -0,2%Euro1,1763 ±0,0%Öl90,38 -8,0%Gold4.834 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 SAP 716460 Rheinmetall 703000 Microsoft 870747 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 ITM Power A0B57L Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 BASF BASF11 Deutsche Bank 514000 NEL ASA A0B733
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran öffnet Straße von Hormus: Dow letztlich stark -- DAX macht Kurssprung ins Wochenende -- Ölpreise fallen -- Bitcoin steigt -- Netflix-Ausblick enttäuscht -- Manycore, ITM Power, Mercedes im Fokus
Top News
Wie man Öl in volatilen Märkten handelt: Worauf man achten sollte und wie man sich vorbereitet Wie man Öl in volatilen Märkten handelt: Worauf man achten sollte und wie man sich vorbereitet
Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 16 im Überblick Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 16 im Überblick
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ausblick: PNB Housing Finance veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

19.04.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
PNB Housing Finance Ltd Registered Shs
924,40 INR 31,15 INR 3,49%
Charts|News|Analysen

PNB Housing Finance stellt am 20.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 21,27 INR. Im Vorjahresquartal waren 21,18 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 9,04 Milliarden INR – ein Minus von 55,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PNB Housing Finance 20,37 Milliarden INR erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 12 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 84,56 INR je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 74,52 INR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 9 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 34,99 Milliarden INR, gegenüber 76,58 Milliarden INR im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu PNB Housing Finance Ltd Registered Shs

DatumMeistgelesen