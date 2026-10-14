Ausblick: PNC Financial Services Group gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

14.10.26 07:01 Uhr

PNC Financial Services Group veröffentlicht am 15.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

19 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,91 USD gegenüber 4,35 USD im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll PNC Financial Services Group nach den Prognosen von 17 Analysten im Schnitt 6,61 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 24,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,78 Milliarden USD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 22 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 19,00 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 16,59 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 26,31 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 33,90 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net