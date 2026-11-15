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Ausblick: POET Technologies stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
POET Technologies
4.67 EUR 0.00 EUR -0.11 %
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POET Technologies wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,060 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 40,0 Prozent erhöht. Damals waren -0,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,6 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 433,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,250 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,680 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,4 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,1 Millionen USD waren.

Redaktion Finanzen.net

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