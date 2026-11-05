DAX 26.438 +2,2%ESt50 6.266 +2,0%MSCI World 4.922 +1,5%Top 10 Crypto 10,75 ±0,0%Nas 25.737 +1,4%Bitcoin 71.571 -0,1%Euro 1,1251 +0,2%Öl 94,8 +0,1%Gold 4.120 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Ausblick: Pollard Banknote veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
Pollard Banknote Ltd.
10.00 EUR -0.30 EUR -2.91 %
Charts | News | Analysen

Pollard Banknote präsentiert am 06.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,500 CAD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 31,58 Prozent erhöht. Damals waren 0,380 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 7,54 Prozent auf 168,1 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte Pollard Banknote noch 156,3 Millionen CAD umgesetzt.

4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,43 CAD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,28 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 627,9 Millionen CAD, gegenüber 596,0 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Pollard Banknote Aktie News

Werbung

Pollard Banknote Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Pollard Banknote nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.