Ausblick: Pollard Banknote veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Werte in diesem Artikel
Pollard Banknote präsentiert am 06.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,500 CAD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 31,58 Prozent erhöht. Damals waren 0,380 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 7,54 Prozent auf 168,1 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte Pollard Banknote noch 156,3 Millionen CAD umgesetzt.
4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,43 CAD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,28 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 627,9 Millionen CAD, gegenüber 596,0 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Pollard Banknote
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pollard Banknote
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen