Ausblick: Pollard Banknote veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

05.11.26 07:01 Uhr

Pollard Banknote präsentiert am 06.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,500 CAD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 31,58 Prozent erhöht. Damals waren 0,380 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 7,54 Prozent auf 168,1 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte Pollard Banknote noch 156,3 Millionen CAD umgesetzt.

4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,43 CAD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,28 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 627,9 Millionen CAD, gegenüber 596,0 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net