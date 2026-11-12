Ausblick: Pono Capital Two A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

12.11.26 07:01 Uhr

Pono Capital Two A wird am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,117 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Pono Capital Two A ein EPS von 0,120 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 12,80 Prozent auf 48,9 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 43,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,459 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,500 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 191,0 Millionen USD, gegenüber 173,6 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net