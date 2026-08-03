Ausblick: Pony AI mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

17.08.26 07:01 Uhr

Pony AI wird am 18.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,148 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 1,33 Prozent erhöht. Damals waren -0,150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 60,01 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 21,5 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Pony AI für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 34,5 Millionen USD aus.

Die Prognosen von 19 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,629 USD, gegenüber -0,310 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 19 Analysten durchschnittlich 148,5 Millionen USD im Vergleich zu 90,2 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.net