Ausblick: Pony AI zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Pony AI wird am 26.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,121 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 22,3 Millionen USD – ein Plus von 59,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pony AI 14,0 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Die Schätzungen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,614 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,310 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 18 Analysten von durchschnittlich 135,3 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 90,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net