Ausblick: Pony AI zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Pony AI wird am 26.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Pony AI für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,004 HKD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,950 HKD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll Pony AI nach den Prognosen von 2 Analysten 174,5 Millionen HKD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 60,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 108,8 Millionen HKD umgesetzt worden.

17 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -4,856 HKD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren -2,410 HKD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,06 Milliarden HKD, gegenüber 701,7 Millionen HKD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net