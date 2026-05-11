DAX24.889 +1,2%Est506.019 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2900 -0,4%Nas26.344 +0,2%Bitcoin66.421 +0,4%Euro1,1641 +0,3%Öl98,44 -5,6%Gold4.556 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 SAP 716460 NEL ASA A0B733 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 D-Wave Quantum A3DSV9 Microsoft 870747 Allianz 840400 Amazon 906866 Plug Power A1JA81 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Vonovia A1ML7J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX vor Sprung über 25.000 Punkte -- Asiens Börsen fester - Nikkei mit Rekord -- Uber prüft Übernahme von Delivery Hero -- Trump meldet Fortschritte bei Iran-Abkommen -- Ölpreis im Fokus
Top News
Goldpreis: Positiver Wochenauftakt dank Dollar und Öl Goldpreis: Positiver Wochenauftakt dank Dollar und Öl
Uber klopft wegen Komplettübernahme bei Delivery Hero an - Angebot unter XETRA-Schlusskurs Uber klopft wegen Komplettübernahme bei Delivery Hero an - Angebot unter XETRA-Schlusskurs
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ausblick: Pony AI zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

25.05.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Pony AI Inc. Registered Shs Reg S
7,75 EUR 0,05 EUR 0,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Pony AI wird am 26.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Pony AI für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,004 HKD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,950 HKD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll Pony AI nach den Prognosen von 2 Analysten 174,5 Millionen HKD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 60,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 108,8 Millionen HKD umgesetzt worden.

17 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -4,856 HKD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren -2,410 HKD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,06 Milliarden HKD, gegenüber 701,7 Millionen HKD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Pony AI Inc. Registered Shs Reg S

DatumMeistgelesen