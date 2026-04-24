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Ausblick

Porsche-Aktie: Autohersteller dürfte im ersten Quartal im Rückwärtsgang bleiben

27.04.26 16:00 Uhr
Porsche-Zahlen dürften zum ersten Quartal nachgeben | finanzen.net

Wie die meisten Autohersteller wird auch Porsche von dem anhaltend widrigen Umfeld in China belastet.

Werte in diesem Artikel
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Analysten rechnen im Konsens zur Vorlage der Finanzkennzahlen für das erste Quartal am Mittwoch mit einem leichten Umsatzrückgang, der Gewinn dürfte um rund ein Viertel gesunken sein. Die operative Rendite sollte auch spürbar gesunken sein. Allerdings sollte Porsche leicht über der angepeilten Rendite für das Gesamtjahr liegen. Das dürfte aber nichts daran ändern, dass das Management um CEO Michael Leiters die Jahresprognose bestätigen dürfte.

WORAUF ANLEGER ACHTEN SOLLTEN:

MARGE WEITER SCHWACH: Die Profitabilität des Sportwagenherstellers liegt weiterhin meilenweit unter den eigenen Ansprüchen. Analysten trauen Porsche für das erste Quartal eine operative Rendite von 6,6 Prozent zu nach 8,6 Prozent im Vorjahr. Damit würde das Unternehmen zumindest in der oberen Hälfte des Prognosebandbreite für das Gesamtjahr liegen von 5,5 bis 7,5 Prozent. Analysten der Royal Bank of Scotland zufolge dürfte Porsche vom Absatz diverser Modelle mit im Schnitt höheren Rendite profitiert haben (GT-Modelle).

ANHALTENDE BELASTUNGEN: Zusätzlich zum schwierigen Umfeld auf dem größten Automarkt China wird Porsche nach wie vor von im Vergleich zum Vorjahr wohl höheren US-Importzöllen 2026 (+100 Millionen Euro) und Kosten für den Konzernumbau belastet. In der Summe dürften allein dafür dieses Jahr 800 Millionen bis 900 Millionen Euro fällig werden.

PROGNOSE-BESTÄTIGUNG ERWARTET: Porsche sollte den bisherigen Ausblick bestätigen für 2026, wonach der Umsatz in der Bandbreite von rund 35 Milliarden bis 36 Milliarden Euro liegen wird. Die operative Umsatzrendite soll zwischen 5,5 und 7,5 Prozent liegen.

===. PROG PROG PROG

1. QUARTAL 1Q26 ggVj Zahl 1Q25

Umsatz 8.417 -5% 10 8.860

Operatives Ergebnis 557 -27% 10 760

Operative Umsatzrendite 6,6 -- -- 8,6

Ergebnis nach Steuern/Dritten 385 -25% 9 517

Ergebnis je Vorzugsaktie 0,43 -25% 3 0,57

Netto-Cashflow Automobile 567 +187% 4 198

. PROG PROG PROG

GESAMTJAHR Gj26 ggVj Zahl Gj25

Umsatz 35.547 -2% 16 36.272

Operatives Ergebnis 2.297 +456% 16 413

Operative Umsatzrendite 6,5 -- -- 1,1

Ergebnis nach Steuern/Dritten 1.634 +279% 16 431

Ergebnis je Vorzugsaktie 1,72 +258% 8 0,48

Netto-Cashflow Automobile 1.741 +15% 10 1.510

Dividende je Vorzugsaktie 1,08 +7% 13 1,01

===

ERLÄUTERUNGEN:

- alle Angaben in den Tabellen in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro, Rendite in Prozent

- Bilanzierung nach IFRS

- Quellen: Angaben des Unternehmens, Prognosen von Visible Alpha

- ggVj = Veränderung in Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum

- das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr

- alle Angaben ohne Gewähr

DJG/kla/cbr

DOW JONES

Bildquellen: tratong / Shutterstock.com, Max Earey / Shutterstock.com

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