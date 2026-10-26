DAX 25.182 -0,7%ESt50 6.068 -0,3%MSCI World 4.875 -0,4%Top 10 Crypto 10,84 +0,9%Nas 25.955 -0,2%Bitcoin 71.232 +0,0%Euro 1,1208 -0,0%Öl 115,1 -1,4%Gold 4.008 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Ausblick: Porsche vz stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
41.51 EUR -0.20 EUR -0.48 %
Charts | News | Analysen

Porsche vz wird am 27.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,428 EUR gegenüber -0,650 EUR im Vorjahresquartal.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 8,51 Milliarden EUR – das wäre ein Abschlag von 2,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,71 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 21 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,95 EUR je Aktie, gegenüber 0,480 EUR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 21 Analysten durchschnittlich bei 34,83 Milliarden EUR. Im Vorjahr waren 36,27 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Porsche vz. Aktie News

Werbung

Porsche vz. Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Porsche vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
14.10.26 Porsche vz Hold Jefferies & Company Inc.
13.10.26 Porsche vz Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 Porsche vz Buy Deutsche Bank AG
12.10.26 Porsche vz Hold Jefferies & Company Inc.
09.10.26 Porsche vz Buy UBS AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.