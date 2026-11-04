DAX 25.865 -0,4%ESt50 6.145 -0,5%MSCI World 4.850 +0,1%Top 10 Crypto 10,11 -3,2%Nas 25.372 +0,8%Bitcoin 69.322 +0,1%Euro 1,1233 +0,4%Öl 103,9 +0,3%Gold 4.021 +2,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Ausblick: Portman Ridge Finance zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
Portman Ridge Finance Corporation Registered Shs
5.25 EUR 0.15 EUR 2.94 %
Charts | News | Analysen

Portman Ridge Finance wird am 05.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

4 Analysten schätzen, dass Portman Ridge Finance für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,360 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,86 USD je Aktie erwirtschaftet.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 11,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 16,3 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Portman Ridge Finance für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 14,4 Millionen USD aus.

Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,62 USD je Aktie, gegenüber 1,04 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 60,3 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 39,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Portman Ridge Finance Aktie News

Werbung

Portman Ridge Finance Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Portman Ridge Finance nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.