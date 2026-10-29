Ausblick: Postal Savings Bank of China (H) Unitary 144A-Reg S zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

29.10.26 07:01 Uhr

Postal Savings Bank of China (H) Unitary 144A-Reg S öffnet am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,240 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,250 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Laut einer Schätzung von 2 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 92,43 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 156,04 Milliarden HKD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,719 CNY, während im vorherigen Jahr noch 0,720 HKD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 379,70 Milliarden CNY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 614,34 Milliarden HKD waren.

Redaktion Finanzen.net