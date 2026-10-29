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Ausblick: Postal Savings Bank of China Registered A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

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Aktien
Postal Savings Bank of China Registered Shs -A-
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Postal Savings Bank of China Registered A wird am 30.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass Postal Savings Bank of China Registered A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,240 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,230 CNY je Aktie gewesen.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 35,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 142,81 Milliarden CNY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 92,43 Milliarden CNY aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 16 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,719 CNY aus. Im Vorjahr waren 0,670 CNY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 15 Analysten im Durchschnitt 379,70 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 566,46 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net

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