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Ausblick: Powell Industries gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

03.05.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Powell Industries Inc.
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Powell Industries öffnet am 04.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

7 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,36 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 7,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,27 USD erwirtschaftet wurden.

6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 6,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 278,6 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 298,1 Millionen USD aus.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 5,53 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 4,95 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,19 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 1,10 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

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