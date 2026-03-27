Ausblick: Power Digital Infrastructure Acquisition II vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Power Digital Infrastructure Acquisition II präsentiert in der am 30.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Verlust von -0,070 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,380 USD je Aktie erzielt worden.

Die Umsatzschätzungen von 2 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei -1,0 Millionen USD, was einem Umsatz von 0,0 Millionen USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

4 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,160 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren 4,15 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt -4,1 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.net