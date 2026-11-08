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Ausblick: Praxis Precision Medicines zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

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Praxis Precision Medicines Inc Registered Shs
277.62 USD 15.03 USD 5.72 %
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Praxis Precision Medicines wird am 09.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

20 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -3,539 USD. Das entspräche einem Verlust von 5,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -3,360 USD erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz liegen die Prognosen von 12 Analysten bei durchschnittlich 0,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 0,0 Millionen USD.

Die Erwartungen von 20 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -13,714 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -13,480 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 17 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 0,9 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net

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