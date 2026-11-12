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Ausblick: Precise Biometrics Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher

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Aktien
Precise Biometrics AB Registered Shs
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Precise Biometrics Registered lädt am 13.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,080 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Precise Biometrics Registered noch -0,010 SEK je Aktie verloren.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 99,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 39,9 Millionen SEK gegenüber 20,0 Millionen SEK im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,200 SEK im Vergleich zu -0,220 SEK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 118,0 Millionen SEK, gegenüber 77,8 Millionen SEK ein Jahr zuvor.

Redaktion Finanzen.net

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