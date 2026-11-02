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Ausblick: Precision BioSciences zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

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Precision BioSciences Inc Registered Shs
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Precision BioSciences wird am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,850 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -1,840 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Precision BioSciences soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,4 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13700 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -3,594 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -3,560 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 13,4 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 34,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net

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