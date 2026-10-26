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Ausblick: Precision Drilling präsentiert Quartalsergebnisse

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Precision Drilling Corp Registered Shs
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Precision Drilling stellt am 27.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Precision Drilling im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,79 CAD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,510 CAD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz gehen 8 Analysten von einem Zuwachs von 15,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 532,9 Millionen CAD gegenüber 462,3 Millionen CAD im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,88 CAD, gegenüber 0,140 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 10 Analysten auf durchschnittlich 2,05 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,84 Milliarden CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.net

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