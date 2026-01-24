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Ausblick: Premier Energies verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

14.05.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Premier Energies Limited Registered Shs 144A Reg S
970,40 INR 3,40 INR 0,35%
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Premier Energies wird am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 7,88 INR. Dies würde einem Zuwachs von 27,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Premier Energies 6,16 INR je Aktie vermeldete.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Premier Energies in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,74 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 21,51 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 16,21 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 14 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 31,23 INR. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 21,35 INR einfahren können. Beim Umsatz gehen 16 Analysten von durchschnittlich 78,36 Milliarden INR aus, nachdem im Zeitraum zuvor 65,19 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net

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