Prenetics Global lädt am 18.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS gehen 9 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,820 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Prenetics Global noch -0,530 USD je Aktie verloren.

9 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 168,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 23,6 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Prenetics Global für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 63,2 Millionen USD aus.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 9 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -3,512 USD je Aktie, gegenüber -2,680 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 9 Analysten durchschnittlich bei 224,1 Millionen USD. Im Vorjahr waren 92,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net