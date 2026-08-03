Ausblick: Prenetics Global präsentiert Quartalsergebnisse
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Prenetics Global lässt sich am 18.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Prenetics Global die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,840 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -1,030 USD je Aktie vermeldet.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 49,9 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 233,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -3,810 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -2,680 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 222,5 Millionen USD aus im Gegensatz zu 92,4 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.net
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