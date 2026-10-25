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Ausblick: Pricesmart zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
Pricesmart Inc.
152.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen

Pricesmart wird am 26.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,27 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 24,51 Prozent erhöht. Damals waren 1,02 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,46 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 9,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,33 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 5,53 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 4,82 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 5,82 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 5,27 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.net

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05.01.18 Pricesmart Sector Perform Scotia Howard Weil
11.01.16 Pricesmart Buy ROTH Capital Partners, LLC
14.07.15 Pricesmart Buy ROTH Capital Partners, LLC
12.01.15 Pricesmart Buy ROTH Capital Partners, LLC
19.02.10 Pricesmart erfolgreicher Ausbruch erwartet Hanseatischer Börsendienst

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