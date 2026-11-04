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Ausblick: Privia Health Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

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Aktien
Privia Health Group Inc Registered Shs
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Privia Health Group wird am 05.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

13 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,090 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 17 Analysten von einem Zuwachs von 5,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 610,7 Millionen USD gegenüber 580,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 13 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,257 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,180 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 17 Analysten durchschnittlich auf 2,46 Milliarden USD, gegenüber 2,12 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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