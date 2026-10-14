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Ausblick: Prologis legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Prologis Inc.
118.90 EUR -0.10 EUR -0.08 %
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Prologis wird am 15.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,777 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Prologis noch 0,820 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten ein Minus von 1,73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 2,18 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 2,21 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,68 USD, wohingegen im Vorjahr noch 3,56 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 8,62 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 8,79 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
18.12.18 Prologis Buy Deutsche Bank AG
15.09.17 Prologis Outperform BMO Capital Markets
28.11.16 Prologis Outperform Robert W. Baird & Co. Incorporated
01.07.16 Prologis Neutral UBS AG
30.06.16 Prologis Neutral SunTrust

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