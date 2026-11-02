Ausblick: Propel mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

02.11.26 07:01 Uhr

Propel wird am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

9 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,507 USD aus. Im letzten Jahr hatte Propel einen Gewinn von 0,520 CAD je Aktie eingefahren.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 196,4 Millionen USD für Propel, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 209,4 Millionen CAD erzielt wurde.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,12 USD, gegenüber 2,12 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 754,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 824,1 Millionen CAD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net