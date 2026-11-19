Prosafe SE Registered äußert sich am 20.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,018 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Prosafe SE Registered noch 6,56 NOK je Aktie eingenommen.

Laut einer Schätzung von 2 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 44,6 Millionen USD betragen, verglichen mit 541,2 Millionen NOK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,029 USD, wohingegen im Vorjahr noch 8,93 NOK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 181,8 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,96 Milliarden NOK waren.

Redaktion Finanzen.net