Ausblick: Prosafe SE Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
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Prosafe SE Registered äußert sich am 20.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,018 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Prosafe SE Registered noch 6,56 NOK je Aktie eingenommen.
Laut einer Schätzung von 2 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 44,6 Millionen USD betragen, verglichen mit 541,2 Millionen NOK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,029 USD, wohingegen im Vorjahr noch 8,93 NOK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 181,8 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,96 Milliarden NOK waren.
Redaktion Finanzen.net
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