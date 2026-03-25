ProSiebenSat.1-Aktie: Werbeflaute dürfte weiteres schwieriges Jahr bringen - Verkauf zweier Vergleichsplattformen
Der Medienkonzern ProSiebenSat.1 stellt sich wegen eines anhaltend schwachen TV-Werbemarktes erneut auf ein herausforderndes Jahr ein.
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So soll der Konzernumsatz leicht unter dem Vorjahresniveau von 3,68 Milliarden Euro liegen, wie das SDAX-Unternehmen am Donnerstag in Unterföhring bei München mitteilte. Nach einem wohl verhaltenen TV-Werbegeschäft im ersten Halbjahr erwartet das Management in der zweiten Jahreshälfte eine Besserung.
Beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) wird indessen, gestützt von weiteren Einsparungen, mit einem hohen Anstieg gegenüber dem von Sondereffekten geminderten Vorjahreswert von 241 Millionen Euro gerechnet.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr verbuchte das zum italienischen MFE-Konzern gehörende Unternehmen bereinigt um Sondereffekte einen Nettogewinn von 209 Millionen Euro und damit rund neun Prozent weniger als im Vorjahr. Aktienanalysten hatten hier etwas weniger erwartet. Die Anteilseigner sollen für 2025 eine unveränderte Dividende von fünf Cent je Aktie erhalten.
ProSiebenSat.1 hatte bereits Anfang Februar Eckzahlen vorgelegt.
ProSiebenSat.1 verkauft zwei Vergleichsplattformen
Der Medienkonzern ProSiebenSat.1 verkauft die Vergleichsplattformen billiger-mietwagen.de und CamperDays. Käufer von billiger-mietwagen.de sei ein Konsortium unter Führung der Beteiligungsgesellschaft Pivotum Capital, wie der Medienkonzern mitteilte. CamperDays gehe an eine Gruppe privater Investoren. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.
Die beiden Plattformen sollen den Angaben zufolge bis Ende April vollständig den Besitzer wechseln. Mit den Verkäufen wolle der Konzern seine strategische Neuausrichtung vorantreiben und sich stärker auf das Entertainmentgeschäft konzentrieren.
ProSiebenSat.1 war im September 2025 vom italienischen Berlusconi-Konzern Media for Europe übernommen worden. Der Chef der Gruppe, Pier Silvio Berlusconi, will den deutschen Fernsehkonzern umbauen hin zu mehr Nachrichten, Unterhaltung und Eigenproduktionen und weniger zugekauften Formaten.
/err/jha/
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Bildquellen: Jan Pitman/Getty Images, Holger Rauner © ProSiebenSat.1 Media AG