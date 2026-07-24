Ausblick: Provident Financial öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
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Provident Financial wird sich am 28.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,290 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Provident Financial 0,240 USD je Aktie eingenommen.
1 Analyst geht beim Umsatz von 10,0 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 33,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 15,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,04 USD je Aktie, gegenüber 0,930 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 39,4 Millionen USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 60,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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|Datum
|Rating
|Analyst
|20.03.19
|Provident Financial Outperform
|Hovde Group
|11.04.17
|Provident Financial Market Perform
|Hovde Group
|30.04.15
|Provident Financial Neutral
|Compass Point
|10.02.05
|Update Provident Financial Holdings Inc.: Outperfo
|Friedman, Billings Ramsey & Co