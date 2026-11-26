Ausblick: Proximar Seafood AS Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
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Proximar Seafood AS Registered wird sich am 27.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.
Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von -0,080 NOK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 80,0 Prozent erhöht. Damals waren -0,400 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.
1 Analyst geht beim Umsatz von 44,8 Millionen NOK – das würde einem Zuwachs von 86,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 24,0 Millionen NOK erwirtschaftet worden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Verlust von -0,320 NOK je Aktie, gegenüber -1,120 NOK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 202,0 Millionen NOK. Im Vorjahr waren 99,1 Millionen NOK erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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