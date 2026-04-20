Ausblick: Proya Cosmetics A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Proya Cosmetics A äußert sich am 22.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,29 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Proya Cosmetics A 1,40 CNY je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Proya Cosmetics A in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 12,85 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 3,32 Milliarden CNY im Vergleich zu 3,81 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

12 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,00 CNY je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 3,93 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 10,94 Milliarden CNY, gegenüber 10,71 Milliarden CNY im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net