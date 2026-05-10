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Ausblick: Prudent legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

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Prudent Corporate Advisory Services Limited Registered Shs
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Prudent veröffentlicht am 25.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

1 Analyst schätzt, dass Prudent für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 14,80 INR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 12,50 INR je Aktie erwirtschaftet.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 12,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,04 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei Prudent für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,41 Milliarden INR aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 64,22 INR im Vergleich zu 53,63 INR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 15,28 Milliarden INR, gegenüber 13,40 Milliarden INR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.net

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