Ausblick: Punjab National Bank gewährt Anlegern Blick in die Bücher

15.10.26 07:01 Uhr

Punjab National Bank lässt sich am 16.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Punjab National Bank die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,51 INR. Im Vorjahresquartal waren 4,46 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 150,61 Milliarden INR – ein Minus von 58,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Punjab National Bank 366,84 Milliarden INR erwirtschaften konnte.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 19 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 16,19 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 16,00 INR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt von insgesamt 631,85 Milliarden INR aus im Gegensatz zu 1.497,87 Milliarden INR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net