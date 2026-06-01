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Ausblick: PVH stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

02.06.26 07:01 Uhr
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PVH Corp.
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PVH öffnet am 03.06.2026 die Bücher zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 12 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,82 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei PVH noch ein Verlust pro Aktie von -0,880 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten ein Plus von 0,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 2,00 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,98 Milliarden USD umgesetzt.

Die Schätzungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 12,10 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,520 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 12 Analysten von durchschnittlich 9,02 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 8,95 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net

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