Pyxis Tankers lässt sich am 30.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Pyxis Tankers die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,240 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 118,18 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,110 USD je Aktie erzielt worden waren.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 11,2 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 14,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell laufende Fiskaljahr einen Gewinn von 1,05 USD je Aktie, gegenüber 0,190 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 43,8 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 39,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net