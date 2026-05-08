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Ausblick: qbeyond zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

10.05.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
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q.beyond AG Nach Kapitalherabsetzung
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qbeyond wird am 11.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,040 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,000 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 44,7 Millionen EUR aus – das entspräche einem Minus von 3,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 46,4 Millionen EUR in den Büchern standen.

3 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,093 EUR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,050 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 187,7 Millionen EUR, gegenüber 182,6 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net

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