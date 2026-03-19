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Ausblick: Qifu Technology, A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

25.05.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
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Qifu Technology, Inc Registered Shs -A-
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Qifu Technology, A stellt am 26.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,77 HKD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6,75 HKD erwirtschaftet worden.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 3,77 Milliarden HKD – das wäre ein Abschlag von 24,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,02 Milliarden HKD umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 15,50 HKD aus. Im Vorjahr waren 23,87 HKD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten im Durchschnitt 16,61 Milliarden HKD, nachdem im Vorjahr 20,83 Milliarden HKD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.net

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